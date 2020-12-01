Число больных в мире коронавирусом достигло 63,1 млн человек
исло больных в мире коронавирусом достигло 63 млн 192 тыс. 543 человека. Об этом сообщается в онлайн-карте, разработанной учеными Университета Джона Хопкинса.
Больше всего больных в США – 13,5 млн, в Индии – 9,4 млн, в Бразилии – 6,3 млн, в России – 2,2 млн, во Франции – 2,2 млн, в Испании – 1,6 млн, в Великобритании – 1,6 млн.
Всего на сегодня в мире от коронавируса умерли 1 млн 467 тыс. 174 человека.
Источник: Кабар
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