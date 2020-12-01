Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

Ученые из исследовательской лаборатории вирусологии Института общественного здравоохранения Турции провели исследование, чтобы оценить нагрузку вируса на бессимптомных носителей COVID-19 и пациентов с выраженными симптомами. Материал опубликован в медицинском журнале Infection.

В результате исследования группа экспертов выяснила, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. Как заявили ученые, это отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих стран, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.

Для исследования авторы взяли у участников эксперимента пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.

Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением коронавируса.

Источник: centralasia.media