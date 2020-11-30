Китайский зонд вышел на лунную орбиту перед посадкой для сбора грунта

Китайский зонд вышел на лунную орбиту перед посадкой для сбора грунта

Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5" в воскресенье вышла на круговую окололунную орбиту перед предстоящей посадкой на ее поверхность для первого за последние 44 года сбора образцов грунта и возвращения их на Землю, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение Национальное космическое управление Китая (CNSA).

После второго торможения за последние сутки, аппарат вышел на круговую орбиту высотой 200 км. Посадка запланирована на ближайшие сутки в районе Окена Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Накануне "Чанъэ-5" после первого торможения вышла на эллиптическую орбиту вокруг Луны высотой 400 км.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") запустила лунный зонд в космос 23 ноября в 23:30 по московскому времени.

"Чанъэ-5" должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю.

В рамках миссии станция после посадки на Луну должна собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической состыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 грамма.

Источник: Кабар