В Турции задержали торговцев человеческими органами. Среди них есть кыргызстанцы
В Стамбуле арестовали 18 подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами. Об этом пишет издание «Анадолу».
По его данным, ранее управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в Комитет по этике и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов.
В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны. После допроса 8 человек отпущены на свободу, 10 — предстали перед судом.
В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!