Джо Байден получил перелом ноги после падения
В субботу избранный президент США Джо Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.
Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает его журналистский пул.
Отмечается, что политик, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.
Действующий президент Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.
Источник: centralasia.media
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