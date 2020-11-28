(Видео) Депутаты Тайваня забросали друг друга свиными кишками

Депутаты Тайваня забросали друг друга свиными кишками
На Тайване депутаты от оппозиции забросали свиными кишками парламентариев от правящей партии, пишет «Би-Би-Си».
Политики таким образом выразили протест против открытия рынка страны для американской свинины, содержащей рактопамин — биодобавку для роста мышечной массы. Оппозиция указывала, что добавка может нести угрозу для здоровья людей, однако члены проправительственного объединения не реагировали на предупреждения.
В день, когда президент страны должен был подписать разрешительный указ, несколько депутатов пронесли в зал парламента пластиковые ведра с внутренностями, после чего содержимое ведер полетело в оппонентов, те бросили кишки обратно, и завязалась драка.
Источник: Элгезит
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