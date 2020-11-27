Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за БайденаТрамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена

Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена, который, по подсчетам СМИ, считается избранным президентом страны.

«Конечно, вы это и так знаете», - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время он заявил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку», сообщает РИА Новости.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ 7 ноября сообщили о победе Байдена, кандидата на пост президента страны из Демократической партии. Окончательные результаты выборов пока не объявлены.

Источник: centralasia.media