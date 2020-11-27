В Турции заявили о третьей волне пандемии
В некоторых крупных городах Турции зафиксировали третью волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает Anadolu.
По словам министра, новые вспышки COVID-19 зафиксированы на западе Турции в городах Стамбул, Бурса, Коджаэли, Измир.
Коджа отметил, что в 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре – 75,4%, в Измире также растет число тяжелых случаев.
Министр считает, что всплеск заболеваемости удастся остановить, если будут соблюдаться введенные ограничения. В противном случае власти Турции введут более тяжелые меры, заявил он.
В Турции зафиксировано более 467,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 12,8 тыс. человек скончались.
Источник: centralasia.media
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