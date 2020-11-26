Два казахстанца в 35 лет узнали, что их перепутали в роддоме

Два казахстанца в 35 лет узнали, что их перепутали в роддоме

Двое казахстанцев в свои 35 лет узнали, что их перепутали в роддоме. Историю Ержана Куанышева и Наримана Хамитова рассказал NUR.KZ.

Мужчины родом из Железинского района Павлодарской области, но сейчас проживают в разных местах. О существовании друг друга они узнали лишь этим летом. Причиной тому стал ДНК-тест, который сделал Нариман.

Как сообщает корреспондент издания, мужчина с родителями проживает там же, где и родился — в Железинском районе.

Разговоры о невероятном сходстве Наримана Хамитова и Анварбека Куанышева ходили давно. В итоге Нариман решил провести ДНК-тест, результаты которого привели в шок всю семью. Повторный тест, который показывал степень родства с матерью, лишь подтвердил догадки — мальчика перепутали в роддоме.

«Для нас это стал шок, как так? Для мужа это было эмоциональное потрясение. Какого это всю жизнь жить в чужой семье? Хоть он и не был обделен любовью со стороны бабушек, дедушек, родителей, но все равно, это же стресс. Тебе 35 и у тебя жизнь разделилась на «до» и «после», — рассказала супруга Наримана Хамитова Махаббат.

В семье Куанышевых воспитывали Ержана, который должен был носить фамилию Хамитовых. Сейчас он проживает в Алматы, а родители, которые его воспитали, в Павлодаре.

«Две семьи встретились. Ержан приехал с Алматы познакомиться с биологическими родителями. Как тест пришел, начали налаживать контакт», — говорит Махаббат.

Выяснилось, что мамы Ержана и Наримана рожали в одном роддоме.

Две семьи решили обратиться в суд. Иск подали против медицинского учреждения, в котором и произошла роковая ошибка. Пострадавшие требуют возмещения морального вреда в сумме 35 миллионов тенге.

Источник: Элгезит