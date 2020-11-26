Сколько казахстанских компаний обанкротились в год пандемии
Стало известно, сколько компаний обанкротились в Казахстане в год пандемии - с января по конец сентября 2020 года. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz в ответ на запрос рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов страны.
По данным Минфина РК, за этот период банкротами стали 385 казахстанских компаний. Среди них пять крупных предприятий, 30 - средних и 350 субъектов малого предпринимательства.
На первом месте среди обанкротившихся находится сфера оптово-розничной торговли: здесь зарегистрировано 219 компаний. На втором месте - строительство (91 должник). На третьем - обрабатывающая промышленность (13).
Эти компании задолжали 815 работникам 425,1 миллиона тенге. По состоянию на 1 октября возвращено только 95,2 миллиона тенге.
Отметим, что по сравнению с прошлым годом число банкротов снизилось: за девять месяцев 2019 -го таковыми себя объявило 761 предприятие. Среди них одна крупная компания, семь средних и 753 - малых.
В итоге за девять месяцев 2019 года признано банкротами 567 должников. Они задолжали 143 миллиарда тенге, и только 14 миллиардов погасили.
Напомним, что в мае этого года возбуждение процедуры банкротства приостановили в Казахстане.
Источник: Кабар
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