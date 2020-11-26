Внутри египетской мумии обнаружили необычный артефакт
Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, соответствующий релиз опубликован в научном журнале Journal of the Royal Society Interface.
Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.
Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для "духовной защиты" мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.
Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.
Источник: media-center.kg
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