В Казахстане у иностранцев начнут брать отпечатки пальцев
С 1 января 2021 года в Казахстане начнут сдавать отпечатки пальцев. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения личности.
- С 12 лет – только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит штраф в размере 5 месячных размеров зарплат. Процедура направлена прежде всего на повышение раскрываемости преступлений в стране.
Источник: vb.kg
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