Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район в Карабахе
Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
Для обеспечения движения подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск, говорится в сообщении ведомства.
Трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе был подписан 10 ноября. А передача района под контроль Баку была назначена на 25 ноября.
Источник: centralasia.media
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