Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район в Карабахе

Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район в Карабахе

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Для обеспечения движения подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск, говорится в сообщении ведомства.

Трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе был подписан 10 ноября. А передача района под контроль Баку была назначена на 25 ноября.

Источник: centralasia.media