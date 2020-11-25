В Узбекистан привезены образцы китайской вакцины против COVID-19

В Узбекистан привезены образцы китайской вакцины против COVID-19

В Узбекистане начались процесс проверки китайской вакцины, сообщили сегодня в Агентстве по развитию фармацевтической отрасли Минздрава РУз.

В настоящее время Фармакологический комитет Государственного центра проводит экспертизу документов первого и второго этапов клинических исследований вакцины. Лаборатория вакцин, сывороточных препаратов и микробиологических исследований и Лаборатория фармако-токсикологических исследований проводят контрольные проверки качества вакцин. Вся проводимая работа находится под контролем Министерства здравоохранения РУз.

Если результаты проверки окажутся положительными, будет решаться вопрос о проведении третьего этапа клинических исследований вакцины в Узбекистане. Их планируется провести на добровольцах от 18 лет и старше. Перед началом испытаний представители КНР проведут ряд тренингов по условиям вакцинации.

Весь процесс будет проходить в Ташкенте. В случае успешного завершения всех фаз клинических испытаний Узбекистан будет иметь приоритет в приобретении вакцины по срокам и минимальной цене.

Напомним, что в конце октября по итогам переговоров между Министерством инновационного развития РУз и представителями Института микробиологии Китайской академии наук, а также китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical достигнута договорённость о проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.

В Узбекистане на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 71 тыс. 985. За прошедший период от коронавируса выздоровели 69 тыс.240 пациентов (96%), скончались – 605. Лечение проходит 2 тыс. 140 человек.

Источник: Кабар