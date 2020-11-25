Байден заявил, что его правление не будет "третьим сроком Обамы"

Байден заявил, что его правление не будет "третьим сроком Обамы"

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил, что его администрация не будет "третьим сроком" Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом.

"Это не третий срок Обамы. Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", - сказал Байден в интервью MSNBC.

Ранее Байдена критиковали за то, что он готовится назначить в свою администрацию людей, известных по администрации Обамы, а не новые лица.

Источник: media-center.kg