Глава ВОЗ заявил о «свете в конце туннеля» в борьбе с коронавирусом

Глава ВОЗ заявил о «свете в конце туннеля» в борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что последняя информация об эффективности вакцин против коронавируса дает основания надеятся, что пандемию можно остановить.

«В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID-19», - сказал он.

Как сообщает «Корреспондент», также глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. «Это не акт благотворительности, а самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики», - отметил он.

По его словам, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 миллиарда долларов США. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще 23,8 миллиарда долларов, добавил Тедрос Гебреисус.

Источник: centralasia.media