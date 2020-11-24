Все больше людей в мире заболевают коронавирусом повторно, - ученые

Все больше людей в мире заболевают коронавирусом повторно, - ученые

Случаев повторного заражения коронавирусом в мире становится все больше, и ученые пытаются понять, в чем дело. Возникающего иммунитета недостаточно? Он быстро исчезает? Или, может, сам вирус мутирует и становится еще опаснее?

Чтобы подтвердить повторное заражение, у пациента должен быть дважды положительный результат теста на ПЦР с бессимптомным перерывом в один месяц, пишет научный журнал Science.

Но вирусолог Шанталь Рескен из Голландского национального института здравоохранения и окружающей среды объясняет, что второй тест тоже может быть положительным, если у пациента в дыхательных путях сохраняются остатки нереплицирующейся вирусной РНК от первой инфекции из-за одновременного заражения двумя вирусами или потому что вирус удалось подавить, но не уничтожить полностью. Поэтому большинство научных журналов хотят увидеть две полные последовательности вирусов от первой и второй болезни, существенно отличающиеся друг от друга. Об этом рассказывает гематолог из Бирмингемского университета Пол Мосс. «Планка очень высока. Во многих случаях генетического материала просто нет», - говорит он.

Но даже если есть, многим лабораториям не хватает времени и денег, чтобы заняться этим вплотную. В результате количество генетически доказанных повторных инфекций во много раз меньше числа подозрений на повторное заражение. В одной только Голландии 50 таких случаев, в Бразилии — 95, в Швеции — 150, в Мексике — 285, а в Катаре — как минимум 243.

Ученые предупреждают, что в предстоящие два месяца повторных заражений может стать больше, если переболевшие ранее начнут утрачивать свой иммунитет. Повторные заражения четырьмя коронавирусами, вызывающими обычную простуду, происходят в среднем через 12 месяцев, что недавно доказала команда исследователей во главе с вирусологом Лией ван дер Хок из медицинского центра Амстердамского университета. Ван дер Хок считает, что у коронавируса может быть такая же закономерность.

Другие ученые говорят, что действие антител может значительно ослабнуть за несколько месяцев, особенно если у пациента легкая форма заболевания, но иногда они все равно эффективны. Нейтрализующие антитела, а также B-клетки памяти и Т-клетки кажутся довольно устойчивыми как минимум полгода, о чем говорится в работе, опубликованной в предварительной версии 16 ноября. «Огромному большинству людей это наверняка на многие годы вперед поможет избежать госпитализации в случае заболевания и тяжелой формы болезни», - рассказал ведущий автор этой работы Шейн Кротти из института иммунологии в Ла-Хойе.

А еще есть намеки на то, что люди, тяжело переболевшие COVID-19, имеют наиболее сильный иммунитет, как и в случае с двумя другими серьезными заболеваниями, вызываемыми коронавирусом, — атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом. В обоих случаях уровень антител настолько высок, что иммунитет сохраняется до двух лет. А ответ Т-клеток на атипичную пневмонию можно обнаружить даже позже. Поскольку иммунная защита так устойчива, «я считаю, что большинство случаев повторного заражения будут бессимптомным», говорит специалист по инфекционным болезням Антонио Бертолетти, работающий в Национальном университете Сингапура. По его словам, заразиться повторно даже полезно.

Источник: centralasia.media