Дональд Трамп начал передачу власти Джозефу Байдену

Дональд Трамп начал передачу власти Джозефу Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать "в соответствии с протоколом".

Ранее Управление по общим вопросам администрации США сообщило о готовности начать процедуру передачи президентской власти в стране. Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября (24 ноября по ташк.).

Дональд Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: "В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое", - написал Трамп.

Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Источник: vb.kg