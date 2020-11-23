Китай окончательно отменит политику “одна семья – один ребенок”
Китай планирует ввести новые меры для стимулирования роста населения в рамках своего нового пятилетнего плана и отменить многолетнюю практику “одна семья – один ребенок”, передает Reuters.
В Пекине хотят предложить масштабную финансовую и политическую поддержку семьям, чтобы побудить их заводить больше детей. Таким образом, на смену политике, направленной на сдерживание роста населения, власти внесут новую систему по повышению рождаемости в свой пятилетний план на 2021-2025 годы.
“Будет введена более инклюзивная демографическая политика для повышения рождаемости, качества рабочей силы и структуры населения“, – пояснил вице-президент Китайской ассоциации народонаселения Юань Синь.
Китай ввел политику “одна семья – один ребенок” в 1978 году, заявив, что усилия по сокращению бедности и развитию экономики подрываются быстрым ростом населения, особенно в сельской местности. Затем в 2016 году власти страны решили ослабить эти ограничения и разрешили семейным парам иметь второго ребенка, чтобы решить проблему быстрого увеличения доли пожилых людей, а также сокращения рабочей силы.
Несмотря на ослабление, количество новорожденных в Китае на 1000 человек упало до рекордного минимума в 10,48 в прошлом году. А число граждан в возрасте 60 лет и старше составило 254 миллиона человек, что равно 18,1 процента населения.
Демографы опасаются, что это число вырастет до 300 миллионов к 2025 году и окажет огромное давление на систему здравоохранения и социальной защиты страны. Они также прогнозируют, что при нынешних тенденциях количество людей трудоспособного возраста может сократиться на 200 миллионов к 2050 году.
Источник: reporter.kg
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