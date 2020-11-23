В России введут биометрический учет иностранцев

В России введут биометрический учет иностранцев

В России создадут централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он будет сформирован Министерством внутренних дел РФ и позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

"Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы "Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов" - 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства", - сообщили в МВД.

С идеей создания такой информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев еще в 2014 году. В перспективе она должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

Система будет содержать информация и о тех, кто находится в розыске. И позволит, в том числе, проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел.

В Госдуме РФ уже рассматривают законопроект, который предполагает создание единой биометрической системы. Но созданием банка биометрических данных дело не ограничится. Минувшим летом МВД РФ заказало разработку базы данных для автоматизации работы полицейских. А недавно представило проект по внедрению искусственного интеллекта для поиска серийных убийц и подозреваемых.

В Кыргызстане в июле 2014 года был принят закон "О биометрической регистрации граждан КР". Он регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по сбору, обработке, хранению и использованию таких биометрических данных, актуализации и защите соответствующей базы данных. И предусматривает прохождение биометрической регистрации каждым гражданином республики. Пройти ее можно и в дипучреждениях КР на территории России, оснащенных необходимых оборудованием.

Источник: vb.kg