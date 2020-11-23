Путин: отношения с США нельзя испортить, они уже испорченные

После предыдущих выборов в США в 2016 году Путин поздравил Трампа с победой одним из первых – спустя считаные часы после подведения предварительных итогов.

Президент России Владимир Путин заявил, что тот факт, что он до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, по его мнению, не приведёт к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку они уже плохие. "Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные", – сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Путин назвал отсутствие поздравлений избранному президенту США "формальной отсрочкой". По его словам, необходимо дождаться завершения юридических процедур и, как он выразился, "внутриполитического противостояния" в Соединённых Штатах. О каком именно моменте он говорит – о голосовании коллегии выборщиков 14 декабря, официальном вступлении нового президента в должность 20 января или о какой-то другой дате, – президент России не уточнил. Он подчеркнул, что за решением пока не поздравлять Байдена "нет никакой подоплёки" и оно не значит, что Кремль предпочитает кандидату от демократов действующего президента Дональда Трампа.

О победе Байдена на выборах ведущие американские СМИ, а затем и сам кандидат, заявили 7 ноября, спустя несколько дней после выборов. Подсчёт голосов затянулся из-за небольшого разрыва между кандидатами в ключевых штатах. Трамп, однако, вопреки традиции, не признал победу оппонента, заявляя о нарушениях на выборах. Он обращается в суды с исками о пересмотре их итогов, эти иски, как правило, отклоняются. Формально Байден будет подтверждён как избранный президент после голосования выборщиков, однако представители многих стран мира, включая Китай, уже поздравили его с победой.

После предыдущих выборов в США в 2016 году Путин поздравил Трампа с победой одним из первых – спустя считаные часы после подведения предварительных итогов. Тогда, впрочем, кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала своё поражение.

В интервью "России-1" Путин, комментируя поздравления Байдену от лидеров других стран, сказал, что "в прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп". Это утверждение не соответствует действительности, хотя Клинтон и считалась фаворитом выборов, с победой её никто не поздравлял; напротив, лидеры большинства стран, как и Путин, в короткие сроки поздравили Трампа.

В биографии самого Путина был эпизод, когда он дважды поздравил с победой на выборах президента Украины Виктора Януковича, который в конце концов оказался проигравшим. "Борьба была острой, но открытой и честной, а победа убедительной", – заявлял в ноябре 2004 года Путин. После массовых акций протеста, вошедших в историю как "Майдан", предварительные результаты голосования, однако, были отменены, а по итогам повторного голосования победителем стал соперник Януковича Виктор Ющенко.

Источник: Азаттык