Выборы в США: пересчет голосов подходит к концу
Сегодня штаты Пенсильвания и Мичиган будут объявлять результаты голосования на выборах президента США, избирком Невады взял себе время до вторника. Во всех трех штатах по искам команды Дональда Трампа был проведен частичный пересчет голосов. Ранее голоса частично или полностью были пересчитаны в Аризоне, Джорджии и Висконсине, пишет ВВС.
Демократы неоднократно призывали Трампа признать поражение и обеспечить спокойный переход власти. Теперь к этому же призывают некоторые высокопоставленные республиканцы.
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи назвал попытки команды Трампа оспорить победу Байдена «национальным позором». Бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что его действия разъедающе влияют на общество и заставляют людей сомневаться в системе.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ и эксперты объявили победителем кандидата на пост президента демократа Джо Байдена. Действующий президент страны Дональд Трамп не раз заявлял о своем несогласии с результатами голосования, и потребовал пересчитать голоса в некоторых штатах.
Источник: centralasia.media
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