Билл Гейтс назвал возможные сроки следующей пандемии
Следующая пандемия при удачном раскладе может возникнуть в мире через 20 лет. Такой прогноз основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, размещенном 16 ноября.
«Следующая пандемия, если нам повезет, возникнет лет через 20. Однако следует исходить из того, что это может произойти и через три года», - сказал Гейтс, отвечая на вопрос о гипотетической возможности следующей пандемии. Миллиардер вместе с женой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.
ТАСС отмечает, что с точки зрения предпринимателя, мир в целом и различные страны подойдут к следующей вспышке опасного заболевания более подготовленными, чем к коронавирусной инфекции. «Практически каждое государство будет действовать, как Южная Корея и Австралия. Они проявили оперативность в тестировании людей и введении карантина. Наши средства тестирования будут гораздо лучше, чем сейчас. И мы не проявим глупость второй раз», - выразил надежду он.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в пятницу в США было подтверждено 195 542 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте. В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 12,12 млн. случаев заражения, умерли 256 163 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Источник: Кабар
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