Турция намерена предоставить всему миру доступ к своей вакцине от COVID

Турция намерена сделать доступной всему миру собственную вакцину от коронавируса, которую республика разрабатывает.
Об этом накануне сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который проходил в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы предоставим вакцину, которую произведет Турция, на службу всему человечеству, — подчеркнул он. — Платформа G20 должна подготовить и управлять механизмами, которые обеспечат экономически эффективный и справедливый доступ каждого к вакцине».
Эрдоган также выразил мнение, что «мир и особенно развитые страны плохо прошли испытание на солидарность и взаимопомощь во время пандемии».
В этом году государства «двадцатки» уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, было решено вложить в мировую систему здравоохранения $21 млрд с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики. В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой.
Источник: Элгезит
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