В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса

В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи — Сеуле, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо, передает РИА Новости со ссылкой на издание The Korea Herald.

"Мы считаем, что (в районе Сеула) сейчас идет третья волна вирусной инфекции после того, как подобная ситуация наблюдалась в феврале-марте и в августе", — отметил на брифинге чиновник.

Он подчеркнул, что органы здравоохранения вскоре распространят среди муниципальных органов власти рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы они могли более эффективно справляться с ситуацией в своих регионах.

"Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом", — пояснил он.

В Южной Корее несколько дней подряд фиксируют более 300 случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки. В Сеуле накануне зарегистрировали 218 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с августа.

В стране используется пятиуровневая система социального дистанцирования. С середины октября в стране действовал самый низкий уровень, так как число новых случаев коронавирусной инфекции в день держалось на уровне 60-150 человек.

В Сеуле и Кванджу меры подняли до 1.5 уровня. В таком случае, кроме базовых мер предосторожности, регулируются и собрания в 100 и более человек.

Кроме того, ограничена деятельность объектов, которые посещают большое количество людей. В школы должны ходить две трети от общего числа детей, а часть уроков проводят онлайн. Правительство также выборочно сохраняет более жесткие меры относительно особо опасной в плане распространения коронавируса деятельности.

Источник: Кабар