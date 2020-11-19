Безос, Гейтс, Маск и Цукерберг возглавили новый список миллиардеров, - Bloomberg
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.
По оценке агентства, на 19 ноября состояние Маска составило $120 млрд, а Цукерберга — $103 млрд. Первое место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу ($183 млрд), на второй строчке рейтинга с состоянием $128 млрд расположился основатель Microsoft Билл Гейтс.
Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов в среду они подорожали на 10,2%, достигнув отметки $486,64 за бумагу, следует из данных биржи. Стоимость акций Tesla растет на фоне новости, что до конца года они войдут в индекс S&P 500.
В рейтинге миллиардеров журнала Forbes, который тоже рассчитывается в реальном времени, по состоянию на 19 ноября Маск ($105,4 млрд) также обошел Цукерберга ($99,9 млрд) и занял четвертое место. В этом рейтинге снова лидирует Безос ($182,4 млрд), на втором месте находится глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($139 млрд), а на третьем — Гейтс ($118,6 млрд).
Маску принадлежит 21% акций Tesla. По данным Forbes, с начала года их стоимость выросла более чем на 460%, что существенно увеличило состояние бизнесмена. Так, за восемь месяцев, с 18 марта, оно выросло почти на $76 млрд, сообщило издание.
Источник: centralasia.media
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