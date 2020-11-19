В Минздраве США назвали условие передачи полномочий Байдену

В Минздраве США назвали условие передачи полномочий Байдену

Министерство здравоохранения и социальных служб США не планирует заниматься вопросами передачи полномочий администрации демократа Джозефа Байдена, пока победителем президентских выборов его не признает Управление по оказанию услуг общего профиля Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал глава американского Минздрава Алекс Азар, его слова приводит телекомпания CNN.

«Мы ясно дали понять, что, как только Управление по оказанию услуг общего профиля вынесет свой вердикт, мы обеспечим полную, слаженную и профессиональную передачу полномочий, - указал Азар. - Мы будем следовать предъявленным требованиям».

ТАСС пишет о том, что американские ведомства отказываются вести консультации с представителями Байдена, пока избранным президентом его не назовет Управление по оказанию услуг общего профиля США, выполняющее функции надзорного органа в американской администрации. Американским законодательством не установлены четкие сроки, в которые этот надзорный орган должен провозгласить кандидата от той или иной партии победителем. Однако обычно это делается после того, как сомнений в его успехе не остается и возникает необходимость как можно скорее запустить процедуру передачи власти.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.

Источник: Кабар