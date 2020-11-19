В Таджикистане из-за COVID-19 запретили праздновать Новый год

В Таджикистане из-за COVID-19 запретили праздновать Новый год

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в целях предотвращения распространения коронавируса принял решение отменить массовые новогодние мероприятия и прочие праздничные торжества. Об этом сообщает “Азия Плюс“.

Решением Штаба запрещена организация новогодней ёлки, массовых гуляний и прочих праздничных торжеств в связи с возникновением второй волны COVID–19 в мире. Решение Республиканского штаба опубликовано 18 ноября.

В решении говорится о запрете на территории Таджикистана проведения всех торжественных мероприятий, в том числе организации новогодней ёлки, культурно-массовых, праздничных и других мероприятий по случаю наступления Нового 2021 года.

Согласно решению Штаба, прогулка людей в парках культуры и отдыха, скверах, проспектах и других общественных местах допускается только с учётом обязательного соблюдения правил личной и общественной гигиены, обязательного использования защитных масок и строгого соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел поручено строго контролировать вопросы проведения работ по обеззараживанию территорий в парках культуры и отдыха, скверах и проспектах, других общественных местах.

МВД поручено принять дополнительные меры для усиления деятельности участковых инспекторов милиции по предотвращению распространения инфекции на местах.

Штаб по противодействию коронавирусу обязал министерства здравоохранения, образования и науки строго контролировать соблюдение правил личной и общественной гигиены в дошкольных, средних общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведениях.

Согласно официальным данным, на вечер 18 ноября общее число инфицированных в стране достигло 11 тыс. 731 человек. Число скончавшихся от COVID-19 составляет 86 человек с начала пандемии. От коронавируса выздоровели 11 тыс. 105 человек.

В Таджикистане 1 января официально является выходным днем. Каждый год душанбинцы 31 декабря празднуют наступление Нового года на главной площади страны – “Дусти”.

В последние годы там устанавливали ёлку высотой более 25 метров. В прошлом году на этой же площади появился новогодний базар, который напоминал рождественские ярмарки в европейских городах.

Источник: reporter.kg