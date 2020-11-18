Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США
Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Действующий глава Белого дома утверждает, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было недостоверным. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, на выборах имели место "массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей".
"Крис Кребс был уволен с должности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре", - написал Трамп.
Ранее Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США заявило, что выборы президента в 2020 году стали самыми безопасными в истории.
Источник: centralasia.media
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