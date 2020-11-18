Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США

Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Действующий глава Белого дома утверждает, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было недостоверным. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, на выборах имели место "массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей".

"Крис Кребс был уволен с должности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре", - написал Трамп.

Ранее Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США заявило, что выборы президента в 2020 году стали самыми безопасными в истории.

Источник: centralasia.media