В Госдуму РФ внесли законопроект об обнулении сроков Путина
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутаты Госдумы России Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в парламент законопроект, разрешающий президенту Владимиру Путину снова дважды баллотироваться на пост главы государства.
Законопроект опубликован на сайте Госдумы.
Документ подготовили во исполнение принятых летом поправок к Конституции. В проекте закона говорится, что президентом не может избираться гражданин, занимавший должность президента два срока или занимающий пост президента второй срок на день официального опубликования решения о назначении выборов президента.
Как сказал сенатор Андрей Клишас, это требование законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей такое ограничение.
Десятого марта 2020 года депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила в закон о поправках пункт, обнуляющий сроки Путина и начинающий для него новый отсчет сроков, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года. Эти поправки к Конституции были приняты во время общероссийского голосования и уже есть в действующей редакции Основного закона.
Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000-м и 2004 годах. Тогда президентский срок в России составлял четыре года. В 2008 году Путин и тогдашний глава правительства провели "рокировку": президентом стал Медведев, а Путин занял пост главы правительства.
В 2012 году Путин пошел на третий срок: в том же году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2018 году он стал президентом в четвертый раз и, если поправка об обнулении будет принята, сможет пойти на выборы также в 2024-м и в последующие годы.
Сам Путин в конце июня в интервью заявил, что не исключает того, что он выдвинет свою кандидатуру на президентский пост, если россияне одобрят внесение поправок к Конституции. "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если эта [поправка] возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", – сказал он.
Источник: centralasia.media
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