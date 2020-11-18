В Госдуму РФ внесли законопроект об обнулении сроков Путина

В Госдуму РФ внесли законопроект об обнулении сроков Путина

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутаты Госдумы России Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в парламент законопроект, разрешающий президенту Владимиру Путину снова дважды баллотироваться на пост главы государства.

Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Документ подготовили во исполнение принятых летом поправок к Конституции. В проекте закона говорится, что президентом не может избираться гражданин, занимавший должность президента два срока или занимающий пост президента второй срок на день официального опубликования решения о назначении выборов президента.



Как сказал сенатор Андрей Клишас, это требование законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей такое ограничение.

Десятого марта 2020 года депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила в закон о поправках пункт, обнуляющий сроки Путина и начинающий для него новый отсчет сроков, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года. Эти поправки к Конституции были приняты во время общероссийского голосования и уже есть в действующей редакции Основного закона.

Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000-м и 2004 годах. Тогда президентский срок в России составлял четыре года. В 2008 году Путин и тогдашний глава правительства провели "рокировку": президентом стал Медведев, а Путин занял пост главы правительства.

В 2012 году Путин пошел на третий срок: в том же году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2018 году он стал президентом в четвертый раз и, если поправка об обнулении будет принята, сможет пойти на выборы также в 2024-м и в последующие годы.

Сам Путин в конце июня в интервью заявил, что не исключает того, что он выдвинет свою кандидатуру на президентский пост, если россияне одобрят внесение поправок к Конституции. "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если эта [поправка] возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", – сказал он.

Источник: centralasia.media