Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа по выборам в Филадельфии

Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа по выборам в Филадельфии

Верховый суд Пенсильвании во вторник отклонил иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа в связи с тем, что, по заявлению команды Трампа, наблюдатели имели ограниченные возможности следить за подсчетом голосов на избирательных участках в Филадельфии. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.

В документе заявляется, что наблюдатели располагали возможностью «следить, как избирательная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом». Решение было принято большинством судей - пятеро высказались за отклонение иска штаба Трампа, двое - против.

«Мы пришли к выводу о том, что избирательная комиссия не пренебрегала законодательством, устанавливая место нахождения представителей кандидатов на выборах во время подготовки к обработке и обработки бюллетеней», - указывается в постановлении суда. В документе подчеркивается, что избирательным законодательством не установлена минимальная дистанция нахождения наблюдателей от штабов кандидатов на избирательных участках. В связи с этим претензии со стороны республиканцев не имеют под собой оснований.

ТАСС сообщает, что в воскресенье в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе отсутствуют обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Позднее сам Трамп в Twitter опроверг эти сведения, подчеркнув, что «вопрос о наблюдателях и то, как с ними обращались, играют очень большую роль в иске».

Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата - Филадельфии и Питтсбурге - должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден.

Источник: Кабар