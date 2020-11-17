Трамп обсуждал варианты удара по ядерным объектам в Иране, - СМИ

Трамп обсуждал варианты удара по ядерным объектам в Иране, - СМИ

Президент США Дональд Трамп консультировался со своими помощниками по поводу вариантов нанесения военного удара по ядерным установкам в Иране, сообщают медиа.

Газета The New York Times накануне написала, что Трамп сделал запрос во время встречи 12 ноября со своими высокопоставленными советниками, включая вице-президента Майка Пенса, нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Трамп спросил о возможности проведения операции против основного иранского ядерного объекта в предстоящие недели. И помощники его от этого варианта отговорили, сообщается в публикации.

Во вторник приведённые в статье факты один из американских чиновников подтвердил Reuters. От официальных комментариев Белый дом отказался.

Встрече Дональда Трампа с советниками предшествовал доклад Международного агентства по атомной энергии, в котором говорилось, что Иран продолжает наращивать запасы обогащенного урана. Эксперты МАГАТЭ отмечали, что на иранском комбинате в Нетензе объёмы превышены в 12 раз, чем это позволено международным соглашением, заключённым с Тегераном пять лет назад. Трамп вышел из сделки в 2018 году, заявив, что она не способна предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.

Удар по главному ядерному объекту Ирана в Нетензе может перерасти в региональный конфликт и создать серьезный внешнеполитический вызов для избранного президента США Джо Байдена, отмечает "Голос Америки". Администрация Трампа, обвиняющего своих политических оппонентов в краже у него голосов на президентских выборах, что до сих пор не подтверждено фактами, пока отказывается начать процесс передачи власти. По этой причине у команды Байдена сейчас нет доступа к информации национальной разведки.

Источник: centralasia.media