В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД, - СМИ

Как сообщили сточники «Хроники Туркменистана», как минимум один из четырех следующих продающихся домов принадлежал Муликову
Управление по учету, распределению и оформлению жилья Ашхабадского хякимлика распродает дома, конфискованные у бывшего главы МВД Исгендера Муликова, бизнесмена Чары Кулова и других осужденных. Об этом 16 ноября передает издание turkmen.news. Управление предлагает приобрести дома с возможностью кредита на 15 лет.
Кулов значится в документах как бывший владелец двух зданий, выставленных на продажу: дома площадью 443 квадратных метра под номером 25 на улице Морозова и недостроенного дома площадью 425 квадратных метров под номером 37 на той же улице. Цена первого здания — 5,8 миллиона манатов ($237 тысяч по рыночному курсу), второго — 2,4 миллиона манатов ($100 тысяч).
Как сообщили сточники «Хроники Туркменистана», как минимум один из четырех следующих продающихся домов принадлежал Муликову:
В населенном пункте Гёкче, по улице Галкыныш, дом №29 (не сдан в эксплуатацию). Цена 3,1 миллиона манатов ($129 тысяч).
В населенном пункте Багир, на улице Хиндивар, дом №4. Цена 7,4 миллиона манатов ($308 тысяч).
Дом №8 на улице Доватова (не достроен). Цена 6,7 миллиона манатов ($279 тысяч).
Населенный пункт Шор Гардамак, дом №2, на 23 линии. Цена 1,9 миллиона манатов ($79 тысяч).
Из документов, попавших в распоряжение turkmen.news, следует, что Муликову принадлежал дом 29 по улице Галкыныш. Также в этих документах говорится, что Муликов владел домом в Багире, но указан другой номер дома на улице Хиндивар — не №4, а №88.
В документах, которые есть в распоряжении turkmen.news, также описаны конфискованные у Кулова и Муликова автомобили. У Кулова государство изъяло:
Lexus RX 330 2003 года выпуска, госномер AT 6731 AG;
BMW 535XI 2011 года выпуска, госномер BM 2061 AH;
Mercedes Benz GLE 400 2016 года выпуска, госномер AK 6489 AG;
Toyota Hilux 27L 2014 года выпуска, госномер 2784 AGF;
BMW X5 2018 года выпуска, госномер AY 8096 AG;
Merсedes Benz E 350 2011 года выпуска, госномер BL 5027 AG;
Toyota Prado 2013 года выпуска, госномер BM 9042 AG;
Toyota Sienna 2010 года выпуска, госномер AO 6057 AG.
У Муликова были конфискованы:
Toyota Camry 2016 года выпуска, госномер BO 4517 AG;
Mercedes Benz E 320, 1994 года выпуска, госномер AR 9410 AG;
ГАЗ-2410 без номера.
Кроме того, в документах говорится, что у осужденного заместителя начальника президентской охраны Мейлиса Нобатова изъяли Lexus ES 350 2018 года выпуска с госномером BF 6272 AG.
Кулов был приговорен к длительному сроку лишения свободы 12 сентября 2019 года. 1 октября был уволен Муликов, который считался другом и покровителем бизнесмена. А 19 октября Муликова и Нобатова также приговорили к тюремным срокам. Несмотря на то, что Муликова и Нобатова демонстрировали в телеэфире с покаянными речами, подробности преступлений, в которых их обвиняли, не разглашались.
Источник:: centralasia.media
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