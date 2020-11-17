США выделят $27 млн на продвижение своих интересов в мире

США выделят $27 млн на продвижение своих интересов в мире

США выделят до $27 млн на продвижение своих интересов в мире — такова, согласно официальным документам агентства США по международному развитию (USAID), одна из целей программы «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Об этом со ссылкой на грантовые документы агентства сообщает Lenta.ru.

В рамках программы Соединенные Штаты оказывают помощь школам, больницам и библиотекам, наглядно демонстрируя «щедрость американского народа». Это, как указано на сайте usaspending.gov (официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов), делается с целью популяризации внешнеполитических задач страны и усиления ее национальной безопасности «путем информирования и оказания влияния на иностранную общественность».

Отмечается, что из $27 млн, которые суммарно готова выделить USAID, не менее 30% должно быть направлено тем претендентам, чья деятельность затронет страны Ближнего Востока.

Источник: reporter.kg