Пакистан исключил из «черного списка» четыре кыргызстанских вуза

Пакистан исключил из «черного списка» четыре кыргызстанских вуза

Медицинская комиссия Пакистана исключила из «черного списка» четыре кыргызстанских вуза – КГМА им. И. Ахунбаева, Ошский государственный университет, Кыргызско-российский Славянский университет и Международную высшую школу медицины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства - pmc.gov.pk.

Эти четыре вуза включены в «зеленый список», что говорит о том, что комиссия дала свою оценку и признала эти образовательные учреждения. В то же время в «черном списке» Пакистана остается 12 медвузов Кыргызстана.

В конце октября Пакистана включил в список все кыргызстанские медицинские вузы. Причиной этому стало то, что 90% пакистанских выпускников этих учебных заведений не смогли сдать на родине обязательный экзамен Медицинской комиссии, и их дипломы не были признаны.

После этого Министерство образования и науки Кыргызстана обсудило проблему с руководством вузов медицинского профиля и заявило об усилении контроля над качеством образования.

По официальным данным, в Кыргызстане получают образование около 8700 студентов из Пакистана и более 9000 индийцев. Большинство из них получают медицинское образование в КГМА им. И. Ахунбаева, Ошском государственном университете, Кыргызско-российском Славянском университете и Международной высшей школе медицины.

Источник: Азаттык