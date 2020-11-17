Премьер-министр Армении признал свою ответственность развитие событий в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении признал свою ответственность развитие событий в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал свою ответственность за недавнее развитие событий в Нагорном Карабахе. Он сделал это заявление 16 ноября на онлайн-пресс-конференции. Агентство "Арменпресс" цитирует его слова: "Я предстану перед судом нашего народа, но в этом случае люди должны суметь сделать выводы... Нужно выслушать солдат, оппозицию, правительство".

По словам Пашиняна, армянские власти столкнулись "с ситуацией, когда существовал международный консенсус в отношении передачи территорий Азербайджану без каких-либо предварительных условий". "Немецкая волна" обращает внимание на то, что премьер-министру Армении не удалось переломить эту логику.

По словам премьер-министра Армении, правительство рассматривало два подхода: во-первых, исключить военное решение проблемы, во-вторых, следовать принципу "не отдадим ни пяди земли". Самой большой ошибкой был расчёт на то, что можно "бесконечно затягивать время", сказал Никол Пашинян.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что Баку получает часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы Нагорного Карабаха. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев, отмечает Международное французское радио.

11 ноября главы Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании на территории Азербайджана совместного мониторингового центра для миротворческой миссии, который будет следить за соблюдением соглашения и поможет сформировать "основу для урегулирования застарелого конфликта".

Источник: Азаттык