Трампа убедили воздержаться от удара по ядерному объекту в Иране

Трампа убедили воздержаться от удара по ядерному объекту в Иране

Президента США Дональда Трампа на совещании 12 ноября отговорили от идеи нанесения удара по подземному заводу в иранском Натанзе, предназначенному для обогащения урана. Об этом утверждает газета The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, Трамп на совещании в Белом доме в прошлый четверг интересовался, какие варианты конкретных действий в отношении упомянутого выше ядерного объекта Ирана имеются у него в предстоящие недели. Вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли и другие отговорили главу государства от идеи применения силы.

По их мнению, удар по заводу в Натанзе способен легко превратиться в масштабный конфликт на Ближнем Востоке в течение недель, которые по итогам всеобщих выборов в США 3 ноября могут стать последними в работе администрации республиканца.

Как утверждается в публикации, речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке. Официальные лица, участвовавшие в заседании, покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы США против Ирана теперь исключено. В администрации республиканца не ответили на запрос газеты прокомментировать публикацию.

Как сообщило агентство Reuters в минувшую среду, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в конфиденциальном докладе сделало вывод, что Тегеран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, который был заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В докладе утверждается, что Иран также произвел монтаж первого каскада модернизированных центрифуг на территории подземного завода в Натанзе, но еще не заполнил их ураном. В сентябре 2020 года Иран заявлял, что после пожара на ядерном объекте в Натанзе было принято решение о начале создания нового цеха по производству центрифуг для обогащения урана.

ТАСС пишет, СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.

Источник: Кабар