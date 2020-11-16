В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

В США перенесли дедлайн для продажи американского бизнеса TikTok

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) отложил еще на 15 дней, до 27 ноября, крайний срок, в который китайская ByteDance должна продать американские операции популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебные материалы.

На прошлой неделе ByteDance обратилась в апелляционный суд США, чтобы оспорить предписание администрации Дональда Трампа о продаже активов.

Пресс-секретарь Министерства финансов США Моника Кроули отметила, что это решение «дает сторонам дополнительное время, чтобы найти решение, соответствующее указу» президента. В августе Дональд Трамп издал указ, предписывающий продажу американского бизнеса TikTok до 12 ноября.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance - 80%. При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США.

Сделку предварительно одобрил Трамп, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.

Тем временем на прошлой неделе Министерство торговли США отложило вступление в силу мер, которые привели бы к блокировке TikTok в США.

Интерфакс пишет, давление на китайские соцсети в США началось по инициативе администрации Дональда Трампа и пока неясно, какую политику по этому вопросу будет проводить Джо Байден, который ранее объявил о своей победе на президентских выборах, пишет WSJ. Многие члены Конгресса от обеих партий выражали опасения по поводу возможного сбора данных американских пользователей в Китае. Исход дела будет иметь серьезные последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином, а также для развития глобального интернета.

Источник: Кабар