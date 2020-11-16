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(Фото) Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике. 

Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике.

 Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике и провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как пишет ВВС, в последний раз Ким Чен Ына видели 22 октября во время посещения кладбища китайских народных добровольцев, погибших в ходе Корейской войны.

Власти КНДР ранее заявляли, что в стране нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, однако на заседании ЦК партии северокорейский лидер призвал сохранять повышенную боевую готовность.

Источник:  centralasia.media

           

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