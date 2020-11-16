В Петербурге обстреляли машину кыргызстанца
В Санкт-Петербурге обстреляли машину «Киа Рио», за рулем которой был 31-летний гражданин Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел примерно в одиннадцать утра 14 ноября на Выборгском шоссе. В результате дорожного конфликта водитель «ГАЗели» четыре раза выстрелил в «Киа Рио». Одна пуля попала в правое крыло.
Полиция ввела план «Перехват» и через час стрелок был задержан на одной из улиц. За рулем фургона оказался уроженец Азербайджана. У него изъяли травматический пистолет.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
Источник: svodka.akipress.org
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