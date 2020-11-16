Санду побеждает на выборах президента Молдавии после подсчета более 99% протоколов
Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, у ее соперника Игоря Додона - 43,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на понедельник на сайте ЦИК.
Согласно последней информации, Санду поддержали свыше 910 тыс. граждан Молдавии, Додона - более 689 тыс.
Центризбиркому остается лишь обработать протоколы примерно с 20 зарубежных участков. Все бюллетени внутри страны подсчитаны. По сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии.
Как пишет ТАСС, в республике 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором приняли участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон. Голосование завершилось в 21:00 по местному времени (22:00 мск), время работы участков за рубежом зависит от страны пребывания. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 52,76%.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!