ВОЗ предупредила о росте смертности от кори

В 2020 году борьба с коронавирусом затормозила вакцинацию от других болезней.

Заболеваемость корью в мире резко подскочила в 2019 году. В прошлом году корью заразилось 869 770 человек, это самый высокий показатель с 1996 года, говорится в совместном отчете ВОЗ и центров по контролю и предупреждению заболеваний США.

Начиная с 2016 года, смертность от кори удвоилась, хотя многие считают ее неопасной детской болезнью. В прошлом году в мире от нее скончалось примерно 207 500 человек.

Эксперты связывают эту ситуацию с тем, что многие дети вовремя не получают необходимую двойную прививку вакцин MCV1 и MCV2, обеспечивающих защиту от кори. Чтобы надежно пресечь распространение вируса, должно быть привито 95% населения. Среднемировой уровень вакцинации MCV1 составляет 85%, MCV2 - 71%.

«Наука давно знает, как не допустить вспышек кори. Нужно работать сообща, чтобы дойти с прививкой для каждого», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали).

«Коронавирус, опасный сам по себе, вызывает еще и рост заболеваемости и смертности от кори, которая также не знает границ», - говорит президент американского отделения Красного Креста Гейл Макговерн.

Источник: centralasia.media