В Ереване освобождены несколько задержанных ранее лидеров оппозиции

Оппозиция призывает Никола Пашиняна немедленно подать в отставку.

В Армении представители 17 оппозиционных политических сил, которые добиваются отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в четверг провели шествие к зданию Службы национальной безопасности в Ереване, тем самым выражая протест против задержания ряда своих лидеров.

Депутат парламентской фракции партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян в беседе с журналистами назвала эти задержания "политическим преследованием", передаёт Армянская служба Радио Свобода.

Позднее вечером 12 октября стало известно, что на свободу отпущены член Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, а также лидер партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

До этого Специальная следственная служба Армении заявила о задержании после протестов в среду более десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. А именно оппозицию обвиняют в организации акций в условиях действующего в стране военного положения. В числе задержанных оказались глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, Артур Ванецян, представители "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и Арцвик Минасян, бывший депутат от Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов и другие.

12 ноября задержания в Ереване были, в частности, на митинге на площади Свободы, организованном всеармянским движением "Сасна црер". Сообщалось, что на этой акции спецназ задержал порядка 20 человек.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

Оппозиция призывает Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов также выступают за формирование антикризисного правительства.

Источник: Азаттык