Байден назначит своего экс-советника руководителем аппарата Белого дома

Байден назначит своего экс-советника руководителем аппарата Белого дома

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден назначит своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление переходной команды Байдена.

В заявлении отмечается, опыт Клайна и способность работать с людьми всего политического спектра.

Клайн в свою очередь принял предложение Байдена. На своей странице в Твиттер он поблагодарил Байдена за оказанную «честь служить избранному президенту Байдену в этой должности».

«Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена — Харрис», - написал Клайн.

Источник: centralasia.media