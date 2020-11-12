“Даем время для отставки или сами решим этот вопрос”. Митингующие выдвинули ультиматум Пашиняну

Кроме того, в зоне нагорно-карабахского конфликта разместятся российские миротворцы.

Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

“Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу“, – заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

По его словам, в противном случае организаторы митингов проведут пресс-конференцию, на которой “попытаются решить вопрос ухода Пашиняна” до вечера следующего дня.

Как отметил Сагателян, представители оппозиции хотят избежать потрясений, хотя уверены, что граждане по призыву выйдут на акции неповиновения по всей республике. Он также предостерег власти от массовых задержаний, подчеркнув, что это будет “большой ошибкой”.

Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя “Никол – предатель”. Накануне командир отряда добровольцев “Арабо” Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения. Также сообщалось, что оппозиционная партия “Процветающая Армения” собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

Напомним, в конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской Республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Кроме того, в зоне нагорно-карабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Источник: Tengrinews.kz