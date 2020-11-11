В Армении задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти

Он отметил, что двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.
В Ереване задержали 6 человек по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.
Он отметил, что двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.
Власти будут очень жестко пресекать попытки государственного переворота, заявил после этого в интервью Общественному телевидению вице-премьер Армении Тигран Авинян, передает DW.
В тот же день в Ереване разгромили офис фонда Сороса. Накануне тысячи ереванцев вышли на акцию протеста после обнародования заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие прорвались в парламент и правительство Армении, где сломали мебель и разбили окна. У здания парламента группа людей вступила в перепалку с охраной спикера Мирзояна, подъехавшего в это время к зданию. Его выволокли из машины и избили.
Источник: centralasia.media
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