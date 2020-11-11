Чешская разведка предупредила человечество об угрозе третьей мировой войны

Военная разведка Чехии предупредила, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны.
Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что война может возникнуть из-за соперничества между США, Россией и Китаем. При этом в документе говорится, что сейчас глобальный конфликт якобы находится на первой стадии развития.
«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», - говорится в отчете.
Кроме того, подчеркивается, что росту напряженности способствуют падение значимости международного права, манипулирование общественным сознанием и отсутствие мирного диалога в качестве способа решения возникающих противоречий.
Источник: centralasia.media
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