Чешская разведка предупредила человечество об угрозе третьей мировой войны

Военная разведка Чехии предупредила, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что война может возникнуть из-за соперничества между США, Россией и Китаем. При этом в документе говорится, что сейчас глобальный конфликт якобы находится на первой стадии развития.

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», - говорится в отчете.

Кроме того, подчеркивается, что росту напряженности способствуют падение значимости международного права, манипулирование общественным сознанием и отсутствие мирного диалога в качестве способа решения возникающих противоречий.

Источник: centralasia.media