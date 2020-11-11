В Дании из-за коронавируса уничтожили всех норок

Йенсен отметил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в его министерстве.
Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен признал в эфире телеканала TV2, что уничтожение здоровых особей норки в стране было напрасным.
"Мы ошиблись", — сказал чиновник.
По его словам, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных.
Йенсен отметил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в его министерстве.
Выступая во вторник в фолькетинге (датском парламенте) и получив ряд острых вопросов, премьер-министр Метте Фредериксен также вынуждена была признать ошибку.
Источник: media-center.kg
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