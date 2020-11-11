Цена нефти Brent превысила $44 впервые с начала сентября
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 3,82% - до $44,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС отмечает, что марка Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне $43,99 за баррель (+3,75%). Нефть сорта WTI растет на 3,64%, до $42,1 за баррель.
В последний раз нефть марки Brent торговалась выше $44 за баррель 4 сентября текущего года
Рост стоимости нефти Brent происходит на фоне публикации отчета Минэнерго США. Так, министерство понизило прогноз цены нефти Brent в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне $46,59 за баррель.
Также Минэнерго понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн. баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 год - до 11,1 млн. баррелей с 11,09 млн. баррелей.
Источник: Кабар
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