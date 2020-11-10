Народная масса, которая посадила на кресло Пашиняна, перевернет его самого?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении через Фейсбук написал, что ему было весьма сложно принимать такое решение.
В схватке за Нагорный Карабах, Армения показала свою слабину перед Азербайджаном и лишилась части важных земель указанного региона. Это потверждает документ подписанный 9 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией. Где в частности говорится, что до 20 ноября часть территории Нагорного Карабаха перейдет под котроль Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении через Фейсбук написал, что ему было весьма сложно принимать такое решение.
"После глубокого анализа сил нашей армии, его состояния, нам пришлось принять такое решение. Это решение, как и для меня, так и для всего армянского народа является крайне тяжолой", - отметил Пашинян.
Но в Армении такое решение было принято возмущением, в результате чего народ поднялся на акции протеста. Люди которые посадили Пашиняна на кресло, 10 ноября вновь осадили здание правительства и захватили его. Народ разгромил здание парламента, высадили спикера с его автомобиля и избили. Протестующие искали самого Пашиняна, но найти его не удалось. Народ выразил намерение создать народное правительство и обявить Пашиняна предателем родины и привлечь его к ответственности.
Таким образом, Пашинян который два года назад пришел к власти путем народной силы и под возгласы толпы, сейчас сам находится в непростом положении. В отличии от прежних руководителей Армении, Пашинян рискует остаться в истории как предатель родины.
Источник: media-center.kg
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